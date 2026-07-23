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İletişim başkanı duran: "israilli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte mescid-i aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"

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İletişim Başkanı Duran: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"

İletişim Başkanı Duran: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"

Kaynak: AA
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