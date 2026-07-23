İletişim başkanı duran: "israilli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte mescid-i aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"
İletişim Başkanı Duran: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"
İletişim Başkanı Duran: "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum"
Kaynak: AA