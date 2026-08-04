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Duran'dan YAŞ kararları için hayırlı olsun temennisi

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların, devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların, devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların, devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Görevlerine devam eden ve yeni vazifelere atanan değerli komutanlarımızı tebrik ediyor, üstlendikleri şerefli görevlerde üstün başarılar diliyorum. Aziz vatanımıza ve necip milletimize yıllarca büyük bir fedakarlık, sadakat ve yüksek vazife şuuru ile hizmet ederek görevlerini başarıyla tamamlayan kıymetli komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum."

Köklü devlet geleneğine ve kahraman ordunun gücüne olan inancının tam olduğunu belirten Duran, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzuru, milletimizin bekası ve bölgemizde barış ile istikrarın tesisi için aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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