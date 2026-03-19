İletişim Başkanı Duran'dan yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılacağını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane; bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
