İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı Açıklaması

"Milli Aile Haftası'nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemesini, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini ve aile kurumunu her yönüyle daha görünür ve daha güçlü kılmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin, bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu belirtti.

Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu ailenin, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değeri olduğunu vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda, aile kurumunun korunması ve her yönüyle desteklenmesi, Türkiye'nin istikbal yolculuğunda stratejik bir öncelik olarak ele alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası ilan edildiğini anlatan Duran, "Bu duygularla, Milli Aile Haftası'nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemesini, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini ve aile kurumunu her yönüyle daha görünür ve daha güçlü kılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında Milli Aile Haftası için hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye yönelik mesajlarının olduğu videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
