İletişim Başkanı Duran'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, zaferin ilhamıyla Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, Sultan Alparslan ve tüm kahramanları rahmet ve şükranla andı, zaferin yıl dönümünü kutladı.
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malazgirt'ten aldığımız ilhamla, kadim tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden güç alarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan Sultan Alparslan başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı