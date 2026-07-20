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İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümünde Şehitleri Rahmetle Andı

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümünde Şehitleri Rahmetle Andı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Ayrıca Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde KKTC'nin egemen eşitliğini ve Mavi Vatan'daki haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olmuş; Ada'da barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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