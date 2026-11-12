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İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki:

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- "İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

"İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir" ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'de yaşanan insani felaketin yanı sıra asırlık zeytin ağaçlarının yok edilmesine, su kaynaklarının kirletilmesine ve şehirlerin enkaza çevrilmesine dikkat çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin yanında durmaya, maruz kaldığı zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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