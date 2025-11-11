İletişim Başkanı Duran'dan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeniyle ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mehmetçiklerin şehit düşmesinin, milleti derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan'daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeniyle ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."