Türkiye ve Cezayir'den dezenformasyonla mücadele mutabakatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Türkiye ve Cezayir arasında dezenformasyonla mücadele alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un huzurlarında, Cezayir Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile birlikte, Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz."

Burhanettin Duran, bu iş birliğinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere katkı sunacağına inandığını belirterek, her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
