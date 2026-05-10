İletişim Başkanı Duran'dan 'Anneler Günü' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Anneler Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir. Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları; sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı