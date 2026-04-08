Burhanettin Duran'dan Geçici Ateşkes Değerlendirmesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından ABD- İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır."

Türkiye'nin sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini, krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlendiğini belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

