Haberler

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Eker ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne Türkiye tarafından aday gösterilen Eker ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Eker'in tarım ve gıda politikaları alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle, FAO'nun küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve Türkiye'nin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Duran, "Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

Fener'i batıran 5'li! Çuvalla paraya alındılar, 3 milyon kazandırdılar
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
MASAK raporu Eskişehir'de operasyona dönüştü! 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisi bahis sitelerinde çıktı

6 bin 51 kişinin IBAN'ı o sitelerde çıktı! 2 şüpheli tutuklandı