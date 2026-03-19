İletişim Başkanı Duran: Barış ve İstikrar İçin Güçlü Liderlik
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, krizlerin çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaparak, Türkiye'nin barış ve istikrar tarafında olduğunu belirtti. Duran, ülkeye yönelik tehditlere karşı tarihsel bir güçle dimdik durduklarını ifade etti.
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma!' diye başlar" ifadelerini kullandı.