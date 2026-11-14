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İletişim Başkanı Duran, Ahıska sürgününün 82. yılında acıların unutulmadığını söyledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yılı için NSosyal'den mesaj paylaştı. Duran, sürgün yollarında kaybedilen canları ve parçalanan aileleri unutmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "82 yıl önce ata topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük acı, milletimizin ortak hafızasında derin bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Sürgün yollarında kaybedilen canları, parçalanan aileleri ve nesiller boyunca dinmeyen vatan hasretini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle mesaj yayımlayan Duran, şunları kaydetti:

"82 yıl önce ata topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük acı, milletimizin ortak hafızasında derin bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Sürgün yollarında kaybedilen canları, parçalanan aileleri ve nesiller boyunca dinmeyen vatan hasretini unutmadık, unutmayacağız. 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: AA
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