ABD-İran uzlaşmasına memnuniyet

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, bölgede gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sanal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgedeki gerilimin sona ermesi açısından varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Duran, "Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı