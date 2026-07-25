İletişim Başkanı Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Şampiyonluk kupasını ülkemize getirecekleri inancıyla, final mücadelesinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA