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İletişim Başkanı Duran, 10 Kasım'da Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında andı

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı. Duran, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında rahmetle anarak Milli Mücadele, Cumhuriyet ve bağımsızlık kahramanlarını yad etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:

"Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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