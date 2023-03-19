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İlçe merkezine inen ayı böyle görüntülendi

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İlçe merkezine inen ayı böyle görüntülendi Yozgat'ta Sorgun ilçesi merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine inen ayı böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ta Sorgun ilçesi merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sorgun ilçesinin Bedirbaba Mahallesi'ne inen ayıyı dün akşam saatlerinde bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İlçe merkezinde bir süre ayıyı takip eden sürücü, ayının yerini yetkililere haber verdi. Sürücüyü fark eden ayı, uzaklaşarak gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Yozgat Sorgun Güncel Haberler

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