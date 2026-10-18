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İl Sağlık Müdürü ve heyet, Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'ı ziyaret etti

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İl Sağlık Müdürü ve heyet, Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'ı ziyaret etti
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Kırklareli Yeşilay Başkanlığına seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor. İl Sağlık Müdürü, Defterdar ve SYDV Müdürü'nün ziyaret ettiği Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilinci için kamu kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kırklareli Yeşilay Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Defterdar Doğan Adıgüzel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Şenay Yener Yılmaz, Kırtıl'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kırtıl, ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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