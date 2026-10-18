İl Sağlık Müdürü ve heyet, Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'ı ziyaret etti

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Kırklareli Yeşilay Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Defterdar Doğan Adıgüzel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Şenay Yener Yılmaz, Kırtıl'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kırtıl, ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA