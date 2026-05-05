İki üniversite Alzheimer'a karşı yeni ilaç molekülleri üzerinde çalışıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi, Alzheimer hastalığına yönelik yeni ilaç molekülleri geliştirmek için çalışıyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, AFSÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından Alzheimer ile ilgili Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, buradaki konuşmasında, üniversitelerin toplum sağlığına katkısının yalnızca sundukları sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Üniversitelerin aynı zamanda yürüttükleri bilimsel araştırmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle çok yönlü bir rol üstlendiklerine işaret eden Özvar, "Bilim iletişimi faaliyetleri sayesinde üretilen bilginin toplumla buluşması sağlanırken, üniversitelerimiz sağlık alanında hem çözüm üreten hem de geleceğe yön veren kurumlar olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ise Alzheimer'ın ileri yaşlarda daha çok ortaya çıkan ve beyni etkileyen kronik bir hastalık olduğunu anlattı.

Hastalığın tam tedavisiyle ilgili dünyada bir protokol olmadığını ancak çalışmaların olduğunu bildiren Aslan, AFSÜ olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şu anda kullanılan ilaçlardan daha etkili olabilecek moleküller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Aslan, "Sonucu inşallah iyi çıkar. Bunlar uzun süreli çalışmalar." ifadesini kullandı.

Hastalığı önlemede erken dönemden itibaren sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Aslan, işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.