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Çorlu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Çorlu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu-Çerkezköy Çevre Yolu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil ile başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarptı; araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çorlu-Çerkezköy Çevre Yolu Avantaj mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan Erdoğan A. yönetimindeki 59 AGC 827 plakalı otomobil ile Taylan H. yönetimindeki 22 LV 440 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taylan H.'nin kullandığı otomobil savrularak yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taylan H. ile aynı otomobilde sıkışan Hatice H. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Hatice H.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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