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Birecik'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Birecik'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı, Kaza Anı Kamerada
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde iki motosikletin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosikletlerden birinin alev aldığı görüldü.

Kaza, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. B.H. idaresindeki 63 AAN 417 plakalı motosiklet ile R.C. yönetimindeki 27 BJ 846 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı. Kazada 2'si motosiklet sürücüsü 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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