Akyazı'da husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, Salihiye Mahallesi'nde D-140 kara yolu yakınında meydana geldi. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Yaralılar önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. D-140 kara yolu yakınında bir araya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kavgada E.A. (20), R.Y. (22), K.T.D. (26), H.K.Y. (27), B.Y. (60) ve A.S.M. (22), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavileri tamamlanan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

