Akyazı'da husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. D-140 kara yolu yakınında bir araya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kavgada E.A. (20), R.Y. (22), K.T.D. (26), H.K.Y. (27), B.Y. (60) ve A.S.M. (22), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavileri tamamlanan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

