İki Devletli Çözüm Vurgusu: Filistin'de İstikrar İçin Alternatif Yok

Güncelleme:
Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Napoli'de düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda iki devletli çözümün önemini tekrar vurguladı ve bölgede istikrar için başka bir alternatifin bulunmadığını açıkladı.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, iki devletli çözümün önemini yineleyerek bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için bunun dışında bir alternatifin olmadığını söyledi.

Bakan Şahin'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Şahin, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu kapsamında Filistin konulu özel bir oturumda konuştu.

Konuşmasında Filistin topraklarının birliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için iki devletli çözümden başka alternatif yoktur." dedi.

Çabaların tek devlet, tek anayasa, tek yasa ve tek silah altında birleştirilmesi doğrultusunda Gazze Şeridi'ni yönetmede Filistin Ulusal Yönetimi'nin en yetenekli kurum olduğunu belirten Şahin, Filistin'de iç reformun sağlanması yönündeki çabaların sürdüğüne işaret etti.

Şahin, bugün önceliğin, "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına hazırlık yapmak amacıyla" 1967'de işgal edilen tüm Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son vermek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
