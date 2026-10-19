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IKBY Başbakanı Barzani ile Powell Erbil'de görüştü, yasa dışı göç ele alındı

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IKBY Başbakanı Barzani ile Powell Erbil'de görüştü, yasa dışı göç ele alındı
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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik, yasa dışı göçle mücadele, IKBY Parlamentosu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni kabine çalışmaları ele alındı.

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik konuları, bölgedeki istikrarın korunması, yasa dışı göçle mücadele, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularının yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni IKBY hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik devam eden çalışmalar da ele alındı.

IKBY hükümetinden yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Barzani ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell Erbil'de bir araya geldi. Görüşmeye İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Irfan Siddiq ve İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Holly Vare de katıldı.

Görüşmede, Irak, Irak Kürdistan Bölgesi ile bölgenin güvenlik durumu ele alındı. Taraflar, Irak Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çekerek, özellikle yasa dışı göçle mücadele alanında ikili ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.

IKBY PARLAMENTOSU'NUN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni IKBY hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik devam eden çalışmalar değerlendirildi. Tarafların, Irak Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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