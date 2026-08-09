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Arifiye'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Arifiye'de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması sırasında koyulan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü R.Y. (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden R.Y. (68) idaresindeki 16 AOL 55 plakalı motosiklet, yol çalışması kapsamında yola koyulan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü R.Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. R.Y.'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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