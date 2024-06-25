İİT, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) uluslarararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır gerçekleştirdiği saldırıları durdurmak için "acil" önlemler alması çağrısında bulundu.

Fas'ın Marakeş kentinde Türkiye'nin de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Gazze konulu 11'inci Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Marakeş Bildirisi" yayımlandı.

Bildiride, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı aleyhinde işlediği, uluslararası insan hakları yasalarının ve sözleşmelerinin ihlali anlamına gelen acımasız ve korkunç eylemler kınandı.

İİT'ye üye devletlerin yanı sıra küresel kuruluşlar da dahil tüm uluslararası topluma, "İsrail'in insanlık dışı faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilere yönelik eylemlerinde uluslararası yasa ve normlara uyması için acil ve kararlı adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

Filistinlilerin, İsrail'in süregelen saldırıları ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hak ihlalleri karşısındaki kararlılıklarına işaret edilen bildiride, İİT'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik değişmez destekledikleri ifade edildi.

Bildiride, devam etmekte olan soykırımın yerle bir ettiği toplulukların ve yapıların yeniden inşası için sarf edilen çabalar da dahil Gazze'ye kapsamlı insani yardım çağrısında bulunuldu.

İİT ayrıca tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarını, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin takip edilmesi, rapor hazırlanması ve bu menfur eylemlerin sorumlularının soruşturulması çerçevesindeki çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.