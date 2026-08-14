İİT'den Batı Şeria için acil uluslararası müdahale çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İİT, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin koruması altında aşırılık yanlısı sömürgeci yerleşimci grupların gerçekleştirdiği organize terörün tırmanışının endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinin günlerdir maruz kaldığı kuşatma ve saldırılara işaret edildi.

Bu uygulamaların, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da gerçekleştirilen öldürme, yerleşim faaliyetleri ve ilhak ile altyapının tahrip edilmesi suçlarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

İİT, Filistinlilerin zorla yerinden edilmeye çalışılmasının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali olduğuna dikkati çekti.

İİT'den uluslararası topluma çağrı

İİT, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması amacıyla "mümkün olan tüm diplomatik, hukuki ve ekonomik tedbirlerin" uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "sistematik suçlar" şeklinde nitelendirilen eylemlerin durdurulması için İsrail'e baskı yapılması ve bunlardan sorumlu kişilerin uluslararası ceza hukuku kapsamında hesap vermesi amacıyla uluslararası adalet mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneybatısında, Arrabe ve Yabaad beldeleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir araca biber gazıyla saldırması sonucu aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin'in Sesi Radyosu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin doğusunda bulunan El-Buveyre bölgesindeki evlere saldırdığını ve evlere ateş açtığını bildirmişti.

Radyo ayrıca İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Deyr Ammar beldesinin doğusunda Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA