İİT, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını açık bir saldırı olarak değerlendirerek kınadı ve uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, "Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik açık saldırı" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı İsrailli Bakan'ın beraberinde bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki geldi.

Baskının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik açık saldırı ve dünya genelindeki Müslümanların duygularını kışkırtmaya yönelik kasıtlı ve tehlikeli provokasyon olduğu vurgulandı.

İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'ün coğrafi statüsü ile demografik yapısını değiştirme, Kudüs'teki kutsal mekanların mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zayıflatma ve Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme hedefi yolunda yaptığı bu ihlallerin, uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumdan sorumluluğu üstlenerek, Filistin topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için İsrail üzerinde baskı oluşturması talep edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile bu sabah polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
