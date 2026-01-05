3. Sanat Dünyamız Film Günleri 23 Ocak'ta başlayacak

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan güncel sanat dergisi Sanat Dünyamız tarafından düzenlenen "III. Sanat Dünyamız Film Günleri", 23-26 Ocak'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da seyirciyle buluşacak.

Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kim Kimi Yiyor?" tema başlığıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, yemeğin kültürel ve zamansal boyutlarına odaklanacak.

Küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan'ın üstlendiği programda, yemeğin bir metafora dönüştüğü durumlara vurgu yapan yapımlar yer bulacak.

Etkinlik bu yıl, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Obur Zihin" kitabının yazarı ABD'li antropolog John S. Allen'ı konuk küratör olarak ağırlayacak.

Allen'ın seçtiği "2001: A Space Odyssey" ve "Big Night" filmleri film günlerinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca yazar Allen, 27 Ocak'ta "İnsan Gözüyle: Çıtır" başlıklı bir konferans verecek.

Güncel sanatla sinemanın kesişiminde yer alan filmleri izleyiciyle buluşturan etkinlikte bu yıl, tema kapsamında güncel sanat performansları ve bir resim seçkisi de sunulacak.