Haberler

İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi

İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kermesin amacının öğrencilere destek olduğunu vurguladı.

Trabzon'un Of ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen kermeste konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Tut Elimden Öğretmenim" projesi kapsamında her okulda farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kermesin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla yapıldığını aktaran Kabahasanoğlu, "Böylesine güzel amaç için bir araya gelen idareci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Velilerimiz çok güzel ürünler yapmışlar. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Rabbim niyetlerini kabul etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.