İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kermes Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen kermeste konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Tut Elimden Öğretmenim" projesi kapsamında her okulda farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kermesin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla yapıldığını aktaran Kabahasanoğlu, "Böylesine güzel amaç için bir araya gelen idareci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Velilerimiz çok güzel ürünler yapmışlar. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Rabbim niyetlerini kabul etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.