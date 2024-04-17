İhsangazi Kaymakamı Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ı ziyaret etti

İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, yeniden Belediye Başkanı seçilen Hayati Sağlık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye çalışmaları hakkında Sağlık'tan bilgi alan Sönmezoğlu, yeni dönemde başarılar diledi.

Kurumlarla uyumlu bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Sağlık, "Önümüzdeki beş yılda gerek yol yapım çalışmalarımız gerek altyapı çalışmalarımız devam edecek. Yine özel sektör yatırımlarının ilçeye kazandırılması sosyal kültürel sportif faaliyetlerin artarak devam etmesi gibi projelerimizi de ilerleyen günlerde görüşeceğiz." dedi.

Sağlık, ziyareti dolayısıyla Sönmezoğlu'na teşekkür etti.