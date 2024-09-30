İhsangazi'de Yeni Öğrencilere Tanışma Programı Düzenlendi
İhsangazi Müftülüğü, yeni gelen öğrenciler için kahvaltı ve voleybol maçının yer aldığı bir tanışma programı organize etti. Müftülük yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.
İhsangazi Müftülüğü tarafından ilçeye yeni gelen öğrenciler için tanışma programı düzenlendi.
İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programla ilgili açıklama yapan İhsangazi Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, kahvaltının ardından voleybol maçı yapılarak güzel vakit geçirildiğini belirtti.
Ayaz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.