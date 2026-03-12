Haberler

İhsangazi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

İhsangazi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Cengiz Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler, oratoryo gösterisi, tiyatro etkinliği sunuldu.

Programa, Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek