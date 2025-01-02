İhsangazi Belediyesi 2025 Ocak Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
İhsangazi Belediyesi, Belediye Başkanı Hayati Sağlık başkanlığında, 2025 Ocak ayı Belediye Meclisinin ilk toplantısını yaptı. Toplantıda denetim, plan ve bütçe ile imar komisyonu üyeleri seçildi.
İhsangazi Belediyesi tarafından 2025 Ocak ayı Belediye Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Hayati Sağlık başkanlığında yapılan toplantı, belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda denetim, plan ve bütçe ve imar komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.
Sağlık, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel