İHH, Suriye'de Yeni Ofis Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki çalışmalarını daha etkin ve geniş bir alanda sürdürebilmek için Şam ofisini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nın 2011'den bu yana Suriye'de din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 8 Aralık 2024 itibarıyla başlayan yeni dönemde, insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarındaki çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Şam ofisinin açıldığı bildirildi.

Yeni ofisin, Suriye halkı başta olmak üzere bölge genelinde barış ve refahın artmasına katkı sunmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Bölgede yıllardır süren insani kriz karşısında, mazlumlara ulaşma ve temel haklarını savunma görevimizi daha güçlü bir şekilde yerine getirme azmindeyiz. Şam ofisi, sahadaki yardım faaliyetlerimizin koordinasyonunu güçlendirecek, insani diplomasi çalışmalarımızı daha da genişletecek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmamıza olanak tanıyacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İHH'nın Suriye'de yürüttüğü faaliyetler arasında barınma, gıda, sağlık, eğitim ve sosyal destek projelerinin yer aldığı ve Şam ofisinin özellikle yeniden inşa sürecine yönelik projelerin kapsamını genişletmesinin beklendiği kaydedildi.

Ofisin bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım organizasyonlarıyla işbirliğini artıracağı ifade edilen açıklamada, Suriye'nin geleceği için dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Şam ofisinin faaliyete geçmesiyle vakfın bölgedeki yardım faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyada, daha yüksek bir kapasiteyle yürütmesinin hedeflendiği vurgulandı.