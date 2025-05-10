İHH Kadın Birimi'nden Gazze İçin Eylem

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının İstanbul Kadın Birimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla Eminönü Meydanı'nda eylem yaptı.

Başlangıçta oturum eylemi olarak planlanan ancak yoğun sağanak nedeniyle katılımcıların ayakta gerçekleştirdiği eyleme katılan kadınlar, ellerindeki Arapça, İngilizce, Yunanca ve Türkçe yazılı pankartlarla İsrail'e karşı tepkilerini dile getirdi.

Katılımcıların meydanda oluşturduğu dairenin ortasına Gazze direnişinin simgelerinden biri haline gelen karpuz simgesi yerleştirildi.

Eylemi gören Avusturyalı turist bir kadın duygusal anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, Filistin Vakfına ait tır içinde Mescid-i Aksa'nın minyatür hali gösterildi.

Tırı ziyaret eden çocuklara Mescid-i Aksa'nın formunda kumbara hediye edildi.