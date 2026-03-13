İHH'den tarihi Halep Kalesi'nde temizlik çalışması

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin önemli tarihi yapılarından??????? biri olan Halep Kalesi ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kale içi ve çevresi ile sur duvarlarında yapılan detaylı temizlikle bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

İhh Arama Kurtarma, Genç İhh, Halep Valiliği ve Halep Belediyesi ekipleri, savaşın izlerini taşıyan tarihi Halep Kalesi'nin çevresinde biriken moloz, atık ve çeşitli kalıntıları temizledi.

Böylece hem ziyaretçiler hem de bölge halkı için daha sağlıklı bir ortam oluşması sağlandı.

Ekipler ayrıca kalenin iç kısmında ve duvarlarında biriken toz, çöp ve çeşitli kalıntıları da temizledi.

İhh Arama Kurtarma ekipleri de iple erişim tekniğiyle 22 metre uzunluğundaki kale duvarlarında bakım yaptı.

"Kalenin etrafı uzun yıllardır bakımsız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Sorumlusu Hamza Dinçer, Halep Belediyesi, Halep Valiliği ve Suriye Sivil Savunma ekipleriyle ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Dinçer, kamplarda, çadırlarda ve zor şartlar altındaki Suriye halkının 15 yıl boyunca yanında olmaya devam ettiklerini belirterek "Tarihi Halep Kalesi'nin yanındayız. Burası 5 bin yıllık tarihi olan bir yapı. Kalenin etrafı uzun yıllardır bakımsız durumda. Çevresinde bulunan çöpler, yabani otlar ve yosunlar kaleye zarar veriyor. İHH olarak Arama Kurtarma ekiplerimizle beraber kale duvarlarından sarkarak kale temizliğini yapacağız. Bize destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.