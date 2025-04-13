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İHH'dan Gazze için Büyük Yürüyüş: 'Katil İsrail Filistin'den Defol!'

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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşte binlerce katılımcı toplandı. Beyazıt Meydanı'ndan yola çıkan protestocular, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı.

İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
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