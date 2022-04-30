İHH'dan Afganistan'a ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'daki ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi 2 bin 400 aileye kumanya dağıtırken, 2 bin 600 kişiye de iftarlık ikram etti.

Vakıftan yapılan açıklama göre, Türkiye dahil 57 ülkede ramazan çalışmaları yürütülerek, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıldı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde 2 bin 400 aileye, içerisinde un, şeker, çay, barbunya, yağ, salça, pirinç, nohut, makarna, hurma ve tuz bulunan kumanyalar dağıtıldı. Bunun yanı sıra 2 bin 600 kişiye de iftarlık ikramında bulunuldu.

Yardımlar kapsamında 2 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet, 400 aile ile 200 medrese öğrencisine et, 350 kişiye fitre ve zekat ile bin 20 adet temizlik seti dağıtıldı.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli olarak 32 bin 500 meyve ağacı fidanını 11 şehirde çiftçilere ulaştıran İhh, bazı illerde 5 bin 600 zeytin fidanı, 150 ton buğday, 8 ton sebze ve 2 ton nohut tohumu dağıtımı yaptı.

Öte yandan, Afganistan halkına destek olmak isteyenler tüm operatörlerden "AFGANİSTAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise internet sitesinden online bağış yoluyla ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "AFGANİSTAN" yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.