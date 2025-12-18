Haberler

İhd:  İdare ve Gözlem Kurulu Kararlarıyla Mahpusların Tahliyeleri Keyfi Biçimde Engellenmektedir, Bu Kurullar Derhal Kapatılmalı

İnsan Hakları Derneği, Sincan'daki cezaevlerinde mahpusların tahliyelerinin keyfi olarak engellendiğini belirterek, İdare ve Gözlem Kurullarının kapatılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), 10 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında Sincan'daki cezaevlerine yapılan ziyaretlerin ardından, İdare ve Gözlem Kurullarının kararlarıyla mahpusların tahliyelerinin keyfi biçimde engellendiğini belirterek, bu kurulların kapatılması çağrısında bulundu.

İHD Eş Genel Başkanları Oya Ersoy ve Cihan Aydın, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Sincan F2 Cezaevinde tutulan geçmiş dönem genel sekreterler Nazmi Gür, Alp Altınörs, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız ve İsmail Şengül'ü ziyaret etti. Heyet ayrıca, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Leyla Güven, Zeynep Karaman, Pervin Oduncu ve Dilek Yağlı ile görüştü.

Derneğin açıklamasında Ayşe Gökkan ile yapılmak istenen görüşmenin, kendisinin hükümlü olduğu gerekçesiyle engellendiği belirtildi. Ancak daha sonra edinilen bilgilere göre, Ayşe Gökkan'ın halen yargılaması devam eden bir davasının bulunduğu ifade edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi olmak üzere birçok hapishanede, İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla mahpusların tahliyeleri keyfi biçimde engellenmektedir. Bu kurullar, kendilerini mahkemelerin yerine koyarak soyut ve subjektif değerlendirmelerle mahpusların 'iyi halli' olup olmadığına karar vermekte; mahpuslardan düşüncelerini değiştirdiklerine ve pişman olduklarına dair beyanlar talep etmekte; özellikle politik mahpusları denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme haklarından mahrum bırakmaktadır.

Tarafsız ve bağımsız olmayan, yetkisini aşarak yargı organları gibi hareket eden İdare ve Gözlem Kurulları derhal kapatılmalıdır. Mahpusların keyfi, hukuk dışı ve cezalandırıcı gerekçelerle hapishanelerde tutulmasına yönelik bu politikalara derhal son verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
