Haberler

Bursa'da Polis Motosikleti ile Çarpışma: 4 Yaralı

Bursa'da Polis Motosikleti ile Çarpışma: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi, başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin, başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarına yetişmek üzere hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, olay yerine seyir halindeyken, Toros Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı

Tarihi programda 3 milletvekili daha AK Parti rozeti taktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı

AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tüm gözlerin çevrildiği isim
İstanbul'da ‘vize dolandırıcılığı’ soruşturması: 37 şüpheli tutuklandı

Vize sistemine bot ağı! 37 kişi hakkında karar verildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı

Maç başlar başlamaz tribünler o sesle inledi
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın yedeklerini görenler inanamıyor