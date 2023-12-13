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İhaleye Fesat Karıştıran Suç Örgütü Lideri ve Üyeleri, Otel Sahibini Vurdu

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İstanbul'da düzenlenen operasyonla çökertilen suç örgütü lideri ve üyelerinin, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan otel sahibini ve çalışanını vurduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında lider ve 5 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Nedim Baybaşin liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan suç örgütü üyelerinin, arsasını icradan kurtarmak isteyen bir otel sahibi ve çalışanını vurduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Kafes-18' operasyonu kapsamında Nedim Baybaşin'in yönettiği suç örgütünün çökertildiğini Baybaşin ve 5 örgüt üyesinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan suç örgütü lideri ve üyelerinin, borcu olduğu gerekçesiyle arsasını satışa çıkaran Refik Göçek'i yanlarına alıp, Göçek' in ağabeyi Osman Göçek'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Suç örgütü lideri ve üyeleri Osman Göçek'i satışa çıkarılacak arsanın ihalesine girmemesi için tehdit etti. Otel sahibi Osman Göçek ile personel B.A. silahla vuruldu. İcralık olan arsasını geri almak için ihaleye girmek isteyen Osman Göçek, suç örgütü üyelerinden ve kardeşi Refik Göçek'ten şikayetçi oldu. Suç örgütü üyeleri Osman Göçek ve personel B.A.'yı şikayetlerini geri çekmesi için de tehdit etti. Osman Göçek'in Yeşilçam'ın eski prodüktörlerinden olduğu, kardeşi Refik Göçek'in ise, 80'li yıllarda sinema sanatçısı Cüneyt Arkın ile bazı fimlerde rol aldığı öğrenildi.

NEDİM BAYBAŞİN VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nedim Baybaşin liderliğindeki suç örgütünün "Silahla kasten yaralama", "Tehdit ve yağma" suçlarını işlediği tespit edildi. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda Nedim Baybaşin ve 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Osman Göçek Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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