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İğneada Selinde Hayatını Kaybedenlerin Ailelerinden Adalet Talebi

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Kırklareli'nin İğneada beldesinde sel felaketi sonucu yaşamını yitirenlerin yakınları, ruhsatsız kamp alanlarının işletilmesi ve alınmayan tedbirler nedeniyle adaletin sağlanmasını istediklerini açıkladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılındaki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları basın açıklaması yaptı.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarından Safiye Yaşa, İl Özel İdaresi önündeki açıklamada, adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Alınmayan tedbirler, kanunları uygulamayanlar, hukuka aykırı hareket edenler yüzünden can kayıpları yaşandığını savunan Yaşa, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin yürütülen adli işlemlerin kendileri için de örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Haklarında soruşturma izni verilen kamu görevlileri hakkında henüz işlem yapılmadığını söyleyen Yaşa, ilgilileri göreve çağırdı.

Açıklamada Yaşa'ya, selde hayatını kaybedenlerin yakınlarından Çiçek Dinç de eşlik etti.

Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, işletme sahibi Bülent B. 11 yıl 3 ay, diğer sanıklardan Cenan A. ile Büşra G, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık Sevcan U'nun ise beraatine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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