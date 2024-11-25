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İğneada Sel Felaketi Davasında Yeni İtiraz

İğneada Sel Felaketi Davasında Yeni İtiraz
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Kırklareli'nin İğneada beldesinde geçen yılki selde hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Dava hakkında yapılan açıklamalarda, sanıkların daha ağır bir ceza alması gerektiği vurgulandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin yargıladığı sanıklar hakkında verdiği karara itiraz etti.

İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalovların bulunduğu bölgede meydana gelen sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama 8 Kasım'da tamamlandı.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa ile Çiçek Dinç, 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek karara itiraz etti.

Yaşa, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını yerinde bulmadıklarını söyledi.

Devlet adına mahkemeye katılan savcılık makamının da itiraz ettiğini dile getiren Yaşa, gerekçeli kararın çıkmasının ardından yeniden itirazda bulunacaklarını belirtti.

6 kişinin öldüğü bir olayda yasaya ve usule uygun karar verilmediğini savunan Yaşa, sanığın "olası kasıt ile öldürme" suçundan ceza almasının gerektiğini söyledi.

Davada Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık Sevcan U'nun beraatine karar verilmişti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde bir tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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