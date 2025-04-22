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İğneada Longoz Ormanları'nda Mert Gölü Denize Kavuştu

İğneada Longoz Ormanları'nda Mert Gölü Denize Kavuştu
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Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan Mert Gölü, denizle birleşerek ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Longoz ormanlarının sunduğu doğal güzellikler ve biyolojik çeşitlilik dikkat çekiyor.

Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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