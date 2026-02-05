Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu
Kırklareli'nin İğneada beldesinde, yasal boy sınırı altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el konulurken, balıkçı teknesi kaptanına ceza kesildi. El konulan balıklar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vakıfa teslim edildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu.
İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İğneada açıklarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir balıkçı teknesine yaptığı denetimde, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, yasal boy limiti 13 santimetrenin altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el koydu.
Denetimde tekne kaptanına idari para cezası uygulandı.
El konulan 110 kasa balık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi. Balıklar, vakıf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.