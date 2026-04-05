Msb: İğneada Açıklarında Tespit Edilen Mayın İmha Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğunu belirleyerek, SAS timleri tarafından denizde imha edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı 7/24 keşif faaliyetlerine devam ediyor.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin SAS timleri tarafından denizde imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, " Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" bilgileri verildi.