Iğdır Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak

Iğdır Üniversitesi'nde kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Iğdır Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir.

Aynı tarihte üniversitemizde görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan personel, hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır. Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."