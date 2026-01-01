Haberler

Iğdır Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak

Güncelleme:
Iğdır Üniversitesi, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, bazı personel grupları idari izinli sayılacak.

Iğdır Üniversitesi'nde kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Iğdır Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir.

Aynı tarihte üniversitemizde görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan personel, hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır. Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

