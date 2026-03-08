Iğdır'da kadın jandarmalardan 8 Mart'a özel video

IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir kutlama videosu hazırladı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, görevli kadın personelin yer aldığı bir klip hazırladı. Klipte, Türk kadınının azim, cesaret ve fedakarlığını görevlerinde gururla temsil eden kadın jandarmalar, hazırlanan videoyla hem mesleklerindeki kararlılığı hem de kadınların toplumdaki güçlü rolünü vurguladı.

Kadın jandarmaların görev yaptığı yerlerde çekilen klipte 'Ben sadece insanı değil emaneti de korurum', 'Soğukta karda gecenin karanlığında biz ordaysak umut vardır', 'İzleri silmeye çalışanlara inat gerçeğin izini sürerim', 'Bir kadın kapımı çaldığında yalnız olmadığını bilsin isterim' ve 'Biz sadece görev yapmıyoruz, biz hayatlara dokunuyoruz' mesajları da yer aldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan video, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kamuoyuyla paylaşıldı.

